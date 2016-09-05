Полиция накрыла целую сеть педофилов

Закрытый интернет-форум педофилов разоблачили сотрудники «Отдела К» полиции. Организаторы и более 20 участников арестовано. Освобождены несовершеннолетние, пребывавшие в сексуальном рабстве.

На форуме и в закрытой интернет-группе извращенцы обменивались фото- и видеоматериалами, в том числе, собственного изготовления. Последние были нужны, чтобы вступить в это закрытое сообщество. Кроме того, требовалось рекомендательное письмо организаторам от одного из активных участников. Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, это были не все правила конспирации: необходимо было пользоваться анонимной сетью TOR, иностранными VPN-серверами и шифровальными программами.

Тем не менее, оперативникам удалось проникнуть в сеть, задокументировать правонарушения и установить местонахождение преступников. На изъятых жестких дисках обнаружены терабайты запрещенного порно, с пострадавшими детьми работают психологи.

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