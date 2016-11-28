В Красноярске орудует серийный маньяк-педофил

Силы следственных органов Красноярска брошены на поимку мужчины, заподозренном в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении нескольких детей.

Описание преступника дала одна из его последних жертв - десятилетняя девочка. Она не смогла составить фоторобот, но рассказала следователям СК, что напавший на нее мужчина - темноволосый и худощавый, одетый в бежевую куртку и темные брюки. На вид ему около 30-35 лет.

По данным следствия, мужчина напал на девочку в подъезде одного из домов, когда она возвращалась из школы. В этом же районе за последние несколько дней произошло еще два аналогичных преступления.

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