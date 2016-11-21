Отец-педофил осужден на 14 лет за изнасилование трехлетних дочерей-двойняшек

Похотливого отца семейства осудили на 14 лет колонии строго режима за изнасилование собственных малолетних дочек. 42-летний житель Владимира пройдет также принудительное лечение у врача-психиатра.

По данным следствия, в 2012-2013 годы жена осужденного серьезно болела, поэтому много времени проводила на излечении в больнице. Отсутствие интимной близости с супругой извращенец решил компенсировать развращением малолетних дочек-двойняшек. Папаша демонстрировал трехлетним девочкам свои гениталии, показывал фото и видео эротического содержания, привязывая детей к стулу или к кровати, совершал над ними действия сексуального характера. Под угрозой наказания извращенец запрещал дочерям рассказывать о происходящем маме.

Однажды женщина находилась с дочками в другом городе, где и заметила странности в их поведении. Обратившись к специалисту, она узнала страшную тайну: ее девочки подверглись сексуальному насилию.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело. Отец-педофил не стал отрицать свою вину.





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