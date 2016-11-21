Настоятеля липецкого храма осудили за изнасилование

Три года колонии общего режима - такой срок по решению суда получил настоятель храма Ильи пророка, расположенного в одном из сел Липецкой области, за изнасилование, а также избиение и угрозы.

По данным следствия, священнослужитель неоднократно угрожал одной из местных жительниц оружием в случае отказа от выполнения его требований, однако не уточнялось, каких именно. В мае прошлого года священник напал на другую женщину, избил ее и изнасиловал. Потерпевшая, несмотря то, что настоятель грозил ей расправой в случае обращения в полицию, написала заявление в правоохранительные органы.

В ходе следствия было также установлено, что священник активно использовал социальные сети для знакомства с женщинами.

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