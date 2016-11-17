Осуждены по иску госкорпорации «Роснефть» о защите деловой репутации Коммуникстическая партия РФ, её член ЦК Валерий Рашкин и информагентство «Росбалт». Такая информация поступила от Арбитражного суда Москвы.

На kprf.ru и rosbalt.ru должны быть опубликованы опровержения по поводу недостоверной информации, содержащейся в опубликованных ранее статьях «Валерий Рашкин: Правительство официально разрешило руководству «Роснефти» воровать» и «Рашкин: Разрешая «Роснефти» скрывать коммерческую информацию, Минэкономики поощряет воровство». Требований удалить с сайтов порочащие сведения в решении суда нет, поскольку статьи заранее удалены. Сумма иска не сообщается.

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