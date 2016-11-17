КПРФ и "Росбалт" осуждены по иску "Роснефти"
17 ноября 2016, 14:23 [ «АН-онлайн» ]
Осуждены по иску госкорпорации «Роснефть» о защите деловой репутации Коммуникстическая партия РФ, её член ЦК Валерий Рашкин и информагентство «Росбалт». Такая информация поступила от Арбитражного суда Москвы.
На kprf.ru и rosbalt.ru должны быть опубликованы опровержения по поводу недостоверной информации, содержащейся в опубликованных ранее статьях «Валерий Рашкин: Правительство официально разрешило руководству «Роснефти» воровать» и «Рашкин: Разрешая «Роснефти» скрывать коммерческую информацию, Минэкономики поощряет воровство». Требований удалить с сайтов порочащие сведения в решении суда нет, поскольку статьи заранее удалены. Сумма иска не сообщается.
Читайте также:
Cуд оставил без движения иск жены Сечина об уничтожении тиража "Новой газеты"
"Новая газета" попала в историю из-за иска Сечина