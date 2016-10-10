"Новая газета" попала на деньги из-за иска Сечина

«Новая газета» будет обязана письменно опровергнуть свою громкую публикацию о яхте «Принцесса Ольга», согласно решению Басманного суда г.Москвы по иску главы «Роснефти» Игоря Сечина. Иск его жены не принят.

Как известно, в «Новой газете» вышла публикация на основе фото в соцсети Instagram, будто Сечину принадлежит шикарная вышеназванная яхта стоимостью $100 млн, зарегистрированная на Каймановых островах, а его расходы превышают и без того невероятные для большинства россиян доходы, озвученные с трибуны Госдумы депутатом В.Ф.Рашкиным.

Кроме того, согласно иску и решению суда, «Новая газета» будет обязана удалить материал со своего сайта. Уничтожать проданный тираж, как ранее произошло по иску Сечина с газетой «Ведомости», не потребуется.

Кроме того, на днях «Роснефть» потребовала в суде от РБК 3,124 млрд рублей за публикацию статьи «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP».

Читайте также:

Опубликована петиция за отставку главы «Роснефти» Игоря Сечина

Сечин потребовал уничтожить тираж "Новой газеты" со статьей о его яхте