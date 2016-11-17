Россиянин пытался вывезти в Южную Корею медвежьи органы

Россиянин-контрабандист задержан 17 ноября в аэропорту Южно-Сахалинска. Таможню мужчина не прошел, так как пытался незаконно вывезти в Южную Корею органы редких животных, растения и осетровую икру.

В операции по задержанию были задействованы силы ФСБ и обеих таможен - дальневосточной и сахалинской, а также местной полиции.

Самолет, на котором планировал вылететь контрабандист, следовал в Сеул. У россиянина в его багаже при обыске нашли железы самца кабарги, желчные пузыри медведя, части оленьих рогов, икру осетровых рыб и даже чайный гриб – чагу. Часть контрабандных товаров была в целях маскировки упакована как конфеты, но таможенников это не обмануло.

Задержанный мужчина ответит перед законом по уголовной статье за попытку вывоза за границу контрабанды, стоимость которой оценивается почти в 6 миллионов рублей.