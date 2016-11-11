Хабаровским живодеркам добавили обвинение в разбое и посадили под стражу

К обвинениям в жестоком обращении с животными, в возбуждении вражды и ненависти, а также оскорблению чувств верующих хабаровским живодёркам присовокупили новое: разбой. Обе девушки заключены судом под стражу.

Следствие выяснило, что одна из обвиняемых пригласила 20-летнего молодого человека, знакомого по интернету, в заброшенное здание. Там вместе с сообщницей напала на него с битой и пневматическим пистолетом, вымогая деньги. Тот получил ранение в челюсть, но сумел сбежать, однако не стал тогда обращаться в полицию.

Кроме попытки разбойного нападения, установлено участие одной из живодёрок в монтаже видеоролика, направленного на унижение достоинства человека, а также в публикациях в соцсети оскорбительных фотографий и комментариев на религиозную тематику. Девушки уличены также в фактах повреждения ими автомобилей, что сами же зафиксировали на камеру телефона. Кроме того, задержан их сообщник – молодой человек 18 лет. В настоящее время установлен факт садистского убийства арестованными хабаровчанками не менее 15 животных.

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