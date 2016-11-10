Житель Ленинградской области, как в русской народной песне, «зарезал сам себя»: четыре удара парень нанес себе в грудь, чтобы прекратить жизнь, которую он не мыслил без обладания девушкой своей мечты.

Речь идет именно об «обладании» дамой, парень не был согласен на платоническую любовь, передает «Росбалт». Предложив девушке разделить с ним постель и получив отказ, парень ударил себя ножом в грудь прямо на глазах у несостоявшейся подруги и умер от ранений.

Трагедия произошла в гостинице (частный дом, оборудованный под ночлежку) около поселка Торфяное Приозерского района Ленинградской области. Имя девушки следствие не разглашает, выясняются все обстоятельства трагедии.