В Москве известную актрису избил собственный брат

Актриса МХАТа имени А.П. Чехова и звезда сериала «Таежный роман» Александра Березовец-Скачкова стала жертвой избиения, причем со стороны родственника, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что актрису избил ее сводный брат, полиция его уже задержала (имя родственника не разглашается). Конфликт между актрисой и ее братом произошел накануне, 8 ноября, но известно о нем стало только что. Известно, что брат ударил актрису несколько раз по голове. О причинах конфликта между родственниками пока ничего не известно.

Полиция задержала буйного родственника актрисы и завела на него уголовное дело. Березовец-Скачкову телезритель помнит по фильму "Ирония судьбы. Продолжение" и ее ролям в сериалах "Дальнобойщики 3", "Граница. Таежный роман" и других.