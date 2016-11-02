Благополучный с виду ребенок решил расправиться со своей семьей. Тринадцатилетняя девочка наняла для этого специальных исполнителей и активно помогала им сама. Киллеры использовали нож, топор и биту.

Беспрецедентный случай произошел в Новосибирске. Местная 13-летняя школьница решила уничтожить свою семью и все хладнокровно рассчитала, передает РЕН ТВ.

Школьница наняла исполнителей, которым едва исполнилось 16 лет и бандиты стали действовать…

Исполнители были знакомы и школьнице, и жертвам, - в этом и был план. И он сработал. Почти. Бабушка школьницы, старушка 80 лет, спокойно открыла дверь знакомым подросткам, а те ударили ее бейсбольной битой, а затем ножом. Пока киллеры расправлялись со старушкой, заказчица преступления, вооружившись ножом, пыталась покончить со своим братом.

От неминуемой смерти всю семью спас сосед, прибежавший на шум. Мужчина с ружьем наперевес прекратил беспредел и подростки попытались скрыться, однако один из них был тут-же задержан. Не помогла злоумышленникам и попытка взять в заложники ребенка.

Позже полиция задержала и второго подельника. В настоящее время вся троица дает показания следователям, пытаясь все представить как попытку ограбления (наказание по этой статье мягче), но факт того, что молодые люди были наняты для убийства, установлен.