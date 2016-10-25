Прокуратура РФ обжаловала решение суда по делу о гонках на Gelandewagen

Судебный приговор лихачам на Gelandewagen обжалован 25 октября Прокуратурой России. Напомним, один из обвиняемых был оправдан, а еще два получили наказание в виде исправительных работы за оскорбление полиции.

В пресс-службе суда Гагаринского района сообщили журналистам, что к ним во вторник поступил протест прокуратуры по уголовному делу Шамсуарова, Ускова и Маджидова", передает Интерфакс.

Ранее, 17 октября, московский Гагаринский суд вынес решение по делу о лихачестве на Gelandewagen: Шамсуарову, сыну вице-президента «Лукойла», было вынесено наказание в виде принудительных работ сроком на 300 часов за оскорбление сотрудников полиции.

Принимавший участие в том инциденте Виктор Усков помимо 300 часов принудительных работ должен будет выплатить и штраф в 20 тыс. рублей. А третий фигурант дела, водитель Абдулахоп Маджидов, который ранее по судебному приговору должен был отработать 200 часов и лишиться прав на четыре месяца, был полностью оправдан.

Задействованный в инциденте Mersedes AMG суд изъял в доход государству.

Официальный представитель российской Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявлял, что Прокуратура будет настаивать на более жестком обвинительном приговоре участникам гонки на Gelandewagen и добиваться для них наказания лишение свободы.

Ранее "АН-онлайн" сообщали о негативной реакции на приговор суда экс-прокурора Крыма, а ныне – депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая также сочла приговор суда излишне мягким. Позже в ответ на комментарий Поклонской Шамсуаров выложил в сеть видеоролик своего очередного лихачества на улице столицы.

Напомним, инцидент с Gelandewagen произошел 25 мая 2016 года. Полиция тогда несколько часов преследовала внедорожник с нарушителями (Шамсуаров, Усков, Маджидов), и все это время нарушители снимали происходящее на видео и выкладывали в сеть, попутно оскорбляя сотрудников полиции. Когда погоня завершилась, то полицейские составили два протокола, зафиксировав лишь незначительные нарушения и только после вмешательства главка столичной полиции на юношей-мажоров было заведено уголовное дело.