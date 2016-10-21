Член КПРФ и депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин считает, что тех, кто снес памятник Ленину в Судаке, нужно наказать, чтобы на корню пресечь подобные случаи в будущем, передает «АН-Крым».

Депутат отдает себе отчет в том, что взять памятник под охрану будет сложно, однако считает, что установить около монумента камеры наблюдения просто необходимо, как это, например, сделали в симферопольском парке имени Шевченко. Кискин считает, что вандалы, которые снесли монумент Ильичу - не простые хулиганы, а «бандеровцы», разжигающие антисоветские настроения в обществе, что на Украине привело к политическому кризису.

Напомним, в июле 2016 года в Ялте местная художница выразила свою любовь к вождю в фотопроекте, где «занималась любовью» с памятниками, назвав это «эротическим вандализмом».