Памятник Ленину разрушили в Крыму

В пятницу, 21 октября, в изданиях появился ряд сообщений о том, что неизвестные вандалы разрушили в Крыму памятник Ленину.

Злоумышленники сбросили памятник советскому вождю в крымском Судаке. Как сообщает сегодня портал «Крыминформ», ссылаясь на заявление пресс-секретаря главы администрации города Ирины Дубровской, по факту случившегося уже ведутся следственные мероприятия.

Глава администрации Судака Владимир Серов отметил, что памятник Ленину непременно будет восстановлен, а виновные будут наказаны.