Ленинский районный суд города Томска вынес решение оставить под арестом задержанного 24-летнего парня, который обвиняется в краже золотых украшений из местного Богоявленского кафедрального собора.

Об аресте подозреваемого в краже сообщает пресс-служба Томского областного суда 21 октября.

Сообщается, что мужчина украл из собора золотые украшения с иконы Святого Пантелеймона, сумма похищенного – порядка 500 тыс. рублей. Известно, что вор ранее был отлично знаком с обстановкой храма и тем, как можно совершить кражу, потому что он уже крал здесь украшения в 2013 году, за что и отсидел в тюрьме 2,5 года.

Известно, что так быстро «пойти на дело» парня заставила свадьба: на день задержания он должен был жениться.