В Кировской области обокрали коллекционера десятирублевых монет

На днях в юрьянское отделение полиции обратилась женщина, которая сообщила, что у нее похитили копилку. Вернувшись с работы домой она обнаружила, что у входной двери и в квартиру сорваны петли...

У 63-летней жительницы города Юрьи пропала копилка, в которую она складывала исключительно десятирублевые монеты. Женщина давно уже собирала их — по ее оценке, в копилке находилось около 1500 рублей.

Полицейские по горячим следам раскрыли кражу. Похитительницей оказалась местная 47-летняя безработная. К тому времени она уже успела потратить всю похищенную наличность на спиртное.

Сейчас возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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