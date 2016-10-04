Жительница поселка Восточный украла у своего отца 325 тысяч рублей

На них она купила сотовый телефон, игровую приставку и бытовую технику. Вчера, 2 октября, в полицию обратился пенсионер. Он рассказал, что его обокрали: из «потайного места» кто-то достал всю его «заначку».

66-летний житель поселка Восточный Омутнинского района пенял на неизвестных воров, которые пробрались в его квартиру, когда его не было дома. Но полицейские, выехавшие на место преступления, быстро заподозрили в краже 40-летнюю дочь мужчины.

На допросе женщина призналась, что в отсутствие отца открыла квартиру своим ключом и забрала деньги. Большую часть сбережений пенсионера дочь уже потратила. Мужчине было возвращено только около 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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