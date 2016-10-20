МВД опровергло информацию о жвачках с содержанием наркотика

Информация о жевательных резинках, которую распространяют наркодилеры среди детей и подростков, не соответствует действительности. Об этом после проведения проверки сообщает МВД.

Ранее информация о том, что неизвестные злоумышленники распространяют среди школьников наркотики под видом жевательной резинки, появилась в ряде СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, муниципальные власти нескольких регионов и администрацию образовательных учреждений. Сообщалось, что случаи были зафиксированы в ряде российских городов в нескольких областях.

МВД была организована проверка сообщений о распространении наркожвачки, в ходе которой было установлено, что информация не соответствует действительности. При этом отмечается, что заявлений от родителей пострадавших также не поступало.

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