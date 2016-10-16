В российских регионах наркодельцы предлагают детям попробовать жвачку с наркотиком

Сотрудники московской полиции предупреждают о возможности продажи детям наркотических веществ под видом жевательной резинки и просят родителей быть осторожными.

Согласно официальному письму Главного управления УМВД России по Московской области, наркодельцы предлагают детям попробовать жевательную резинку в рамках бесплатной акции. Как было установлено, в составе жвачки содержатся наркотические вещества. Чтобы получить новую порцию жвачки, ребенку нужно привести друга или заплатить 500 рублей.

Подобные случаи были зафиксированы в ряде российских регионов, в том числе Московской, Калужской и Липецкой областях. Отмечается, что упаковка жвачки может быть разной.

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