Скажи мне правду, атаман: на Кубани атаман задержан за мошенничество

Заместитель атамана городского казачьего общества Анапы Николай Нестеренко задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Атамана обвиняют в незаконном присвоении земельного участка.

Николая Нестеренко в свое время политик Алексей Навальный обвинял в организации нападения на сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. Теперь обвинения более весомые, сообщает «Росбалт». Нестеренко был задержан после обысков в его квартирах и в офисах его фирм.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, кошевой атаман незаконно оформил в собственность участок земли площадью свыше 2,2 тыс. кв. метров в поселке Сукко под Анапой в 2013—2015 годах. Сумма ущерба – 1,5 млн. рублей.

По предварительным данным, Нестеренко обратился в Анапский городской суд с иском к городской администрации, в котором требовал передать ему в собственность упомянутый участок с хозблоком, принадлежащий истцу. Таким образом, передача хозяйственного блока фактически позволила Нестеренко претендовать на право собственности и над землей.