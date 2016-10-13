Житель Кирово-Чепецка купил чудодейственную вакцину за 137 тысяч рублей

Полиции 62-летний мужчина рассказал, что он сдал анализы в районной больнице. В этот же день ему позвонили «врачи» и сообщили, что результаты очень плохие, необходима срочная госпитализация.

Причем его лечение невозможно без полной изоляции от общества. Мужчина очень расстроился. Впрочем, «врачи» намекнули, что есть чудодейственная вакцина, которая, правда, забронирована для другого, но если больной будет щедр... 62-летний пенсионер без промедления перевел мошенникам (а это были они) 137 тысяч рублей.

После этого пенсионер отправился в больницу за вакциной. В медицинском учреждении очень удивились — ведь никто из больницы пенсионеру не звонил, и вообще, анализы у мужчины оказались хорошие...

Поняв, что его обманули, пожилой человек обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело, личности преступников устанавливаются.

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