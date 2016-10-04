Персонал крымской больницы разогнали из-за астрономических зарплат

Больница имени Семашко в Крыму «прославилась» скандальным инцидентом: бухгалтер лечебницы назначил себе зарплату в полмиллиона рублей, и своих заместителей не обидел, выплачивая им от 350 до 800 тысяч.

«Больничное дело» взял под личный контроль глава Крыма Сергей Аксёнов, который потребовал от министра здравоохранения республики Александра Голенко уволить весь руководящий персонал клиники от главврача до заместителей и набрать новый штат.

На чистую воду врачей-миллионеров вывели сотрудники службы финансового надзора, которая и получила подтверждение «вопиющих фактов получения дурных … заработных плат». Аксенов назвал такое явление «хамством высшей категории», ведь остальной персонал больницы получал зарплату меньше в десятки раз.

Известно, что общая сумма, которую получили за 8 месяцев пятеро сотрудников администрации больницы - 12,03 млн рублей, и это еще не считая зарплату главврача.