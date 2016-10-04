Рэперский баттл: Децл хочет отсудить у Басты миллион рублей

Рэперы Децл (Кирилл Толмацкий) и Баста (Василий Вакуленко) устроят «баттл» через Басманный суд: первый требует от второго миллион рублей. Вакуленко в Twitter назвал Децла «лохматым чмом», - Децл обиделся.

Кирилл Толмацкий считает, что подобные высказывания наносят ему моральный вред, отчего он испытывает «нравственные страдания», да и деловой репутации рэпера также нанесен немалый урон.

На Twitter-аккаунт Басты (Василий Вакуленко) подписано 262 тысячи человек, так что «нравственные страдания» Децла весьма сильны, передает «Лента.ru».

Адвокат Децла Роман Лалаян преследует двоякую цель: помимо моральной компенсации он хочет создать судебный прецедент: слово «чмо» никогда не было поводом для судебного иска об оскорблении, а это неправильно.