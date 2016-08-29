Децл продолжает ссориться с Бастой

Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, опубликовал в соцсети Twitter пост, в котором пожаловался подписчикам на шум в клубе "Газгольдер", принадлежащий российскому рэп-исполнителю Василию Вакуленко (Баста).

Толмацкий написал, что живет достаточно далеко от клуба, но ему все равно мешает чересчур громкая музыка, доносящаяся из заведения.

В ответ на такое заявление Баста в своем микроблоге резко высказался по поводу внешнего вида Толмацкого. В прошлом у рэперов уже возникали конфликты из-за длинных волос Децла, которые Вакуленко настоятельно советовал состричь.

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