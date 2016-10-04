Дагестанский депутат нокаутировал полицейского и ждет суда

Дагестанскому экс-депутату Народного собрания Джамалу Касумову грозит до 10 лет тюрьмы за применение насилия в отношении представителя власти. Депутата возмутило, что оперативник пытался допросить его приятеля.

Обладатель депутатского мандата ударом кулака отправил в нокаут сотрудника МВД. По данным следствия, оперуполномоченный отдела УЭБиПК МВД по Дагестану проводил следственные действия в отношении ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" по подозрению в преднамеренном банкротстве, незаконном выводе активов и хищениях.

Полицейский вызвал для дачи объяснений директора ПАО "ДЭСК" Магомеда Ильясова, - друга депутата, но тот явиться в полицию отказался. Чуть позже Касумов, «защищая» друга, позвонил полицейскому и назначил ему встречу. И когда на встрече сотрудник МВД настоял на допросе Ильясова, Касумов ударил стража порядка в лицо, да так, что тот потерял сознание.

В настоящее время следствие продолжает сбор доказательств, а суд решает вопрос об избрании Касумову меры пресечения.