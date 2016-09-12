В Дагестане задержаны подозреваемые в убийстве офицера полиции и местного жителя

В Дагестане оперативники задержали двоих подозреваемых в убийстве младшего лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова и местного жителя в Сергокалинском районе.

По информации дагестанских следователей, 9 сентября в городе Избербаш в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение Артура Бекболатова и Азиза Джамалудинова. Подозреваемые задержаны. Стражи порядка обнаружили у них пистолет и автомат. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление вины Бекболатова и Джамалудинова.

В ходе спецоперации в городе Избербаш у одного из ликвидированных бандитов в телефоне обнаружена видеозапись расстрела мужчин в лесу около села Сергокала 10 июля, среди которых был и сотрудник полиции Магомед Нурбагандов.

Офицер полиции будет посмертно представлен к государственной награде. Накануне на сайте www.change.org появилась петиция с просьбой к Владимиру Путину присвоить Магомеду Нурбагандову звание Героя России посмертно.

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