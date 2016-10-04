С нового года в России введут новый вид уголовного наказания

Со следующего года в России начнут применять новый вид уголовного наказания — принудительные работы, являющийся трудовой альтернативой лишению свободы. Осужденные не смогут сами выбирать вид принудительных работ.

Они также не смогут без разрешения администрации покидать исправительный центр.

Первые четыре центра и семь участков, которые откроются 1 января 2017 года, смогут принять 900 человек, передает ТАСС.

Принудительные работы должны были начать применять в России еще в 2013 году, но из-за неготовности исправительных центров применение альтернативного наказания, на тот момент уже включенного в Уголовный кодекс, было отложено сначала до 2014-го, а затем до 2017 года.





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