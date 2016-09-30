Житель Подмосковья “заказал” собственную жену

Сотрудники правоохранительных органов города Подольска задержали мужчину, заказавшего убийство своей жены. Он не подозревал, что “киллером” окажется полицейский под прикрытием.

Как стало известно, мужчина решил избавиться от надоевшей супруги и обратился за помощью к своему знакомому, который обязался помочь организовать убийство. Подольчанин обязался заплатить триста тысяч рублей исполнителю заказа.

Однако киллером оказался сотрудником полиции под прикрытием. Он вышел на связь с заказчиком и в качестве доказательства выполнения заказа предоставил снимки с инсценированного места преступления. Заказчик и его приятель были задержаны в момент передачи части денег.

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