В Улан-Удэ неизвестные застрелили бывшего следователя СКР

В центре Улан-Удэ на территории хостела в салоне черного автомобиля Mersedes был обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. Как стало известно, убитым оказался житель Иркутска Дмитрий Васьков, бывший следователь СКР, работавший адвокатом и занимавшийся особо сложными уголовными делами.

В салоне сотрудники полиции обнаружили пистолет. Следователи не исключают, что адвокат вел ответный огонь по нападавшим и был убит через боковое стекло со стороны водителя. Предполагается, что Васьков был уже мертв, когда его автомобиль, протаранив ворота и повалив ограждение, въехал во двор хостела.

По одной из версий, убийство может быть связано с делом, которым занимался Васьков.

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