Охранник магазина на рабочем месте до смерти забил подчиненного

На цокольном этаже столичного универмага “Московский” было найдено тело охранника. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов не обнаружили на нем внешних повреждений.

Однако проведенная экспертиза установила, что мужчина умер от закрытой травмы груди и брюшной полости. Как выяснилось в ходе следствия, убитый, находясь на рабочем месте, по какой-то причине поссорился с заместителем начальника охраны. Конфликт вылился в драку, которая и привела к летальному исходу.

Мужчина, подозреваемый в избиении подчиненного до смерти, в данный момент задержан, против него возбуждено уголовное дело.

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