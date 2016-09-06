В Уфе охранник больницы убил коллегу

В Уфе подрались двое мужчин, выполнявших обязанности охранников инфекционной больницы. Инцидент произошел во время их дежурства. Вспыхнувшая ссора переросла в драку, которая закончилась тем, что один из охранников ударил другого ножом. От нанесенных ран мужчина скончался.

Руководство больницы попыталось скрыть факт произошедшего. Кроме того, с погибшим охранником не был надлежащим образом оформлен трудовой договор. В результате на администрацию был наложен штраф в размере ста сорока тысяч рублей.

В данный момент неизвестно, что послужило причиной ссоры, приведшей к гибели человека. Мотивы преступления и обстоятельства дела расследуются.

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