Педофил-рецидивист изнасиловал внучку и ее подругу
20 сентября 2016, 21:49 [ «АН-онлайн» ]
В Пензе задержали и взяли под стражу 44-летнего мужчину, которого подозревают в педофилии.
По версии следствия, мужчина неоднократно — с 2014 года — насиловал свою шестилетнюю внучку, но попал он в поле зрения правоохранительных органов после того, как изнасиловал ее подругу.
«В сентябре подозреваемый пригласил ранее знакомую ему шестилетнюю девочку поехать вместе с ним и его внучкой на автомашине в одно из сел Бессоновского района, где у него находилась квартира. В пути следования, а также в квартире, используя свое физическое превосходство и беспомощное состояние ребенка, изнасиловал его и совершил насильственные действия сексуального характера», — сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.
Девочка рассказала о случившемся маме и та сразу обратилась в полицию.
Стоит отметить, что задержанный мужчина уже был судим за аналогичные преступления. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
сообщает портал "ПЕНЗА-ПРЕСС" 16.09.16