На Кутузовском проспекте в Москве дорожный конфликт закончился стрельбой

На Кутузовском проспекте сегодня произошел дорожный конфликт, закончившийся стрельбой и ранением одного из участников. Неизвестный на Porshe выстрелил в водителя другого автомобиля, после чего скрылся.

Полиция объявила план «Перехват». Водитель, в которого стреляли, был ранен. Его отправили в больницу. В данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Момент расстрела мужчины водителем Porsche на Кутузовском проспекте в Москве попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах записи видно, как автомобиль преступника таранит авто жертвы.

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