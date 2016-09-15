Бабушкин рецепт: пожилая дама принесла внуку наркотики в СИЗО

Более двух граммов наркотического вещества метадон бабушка хотела передать в виде посылки своему внуку, который находился в СИЗО. Наркотики старушка спрятала в кроссовки, но охрана тайник обнаружила.

Внук находится в СИЗО-4 Санкт-Петербурга по подозрению в краже и грабеже. Его 70-летняя бабушка спрятала наркотики под стельками кроссовок, но охрана в бюро приема передач обнаружила пять бумажных свертков с белым веществом в специальном углублении, и зелье до адресата не дошло, сообщает пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленобласти. Экспертиза показала, что пенсионерка вместе с продуктами хотела снабдить любимого внука 2,12 граммами метадона.

После допроса пожилую женщину отпустили домой.