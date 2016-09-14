Вооруженные битой волгоградские школьники напали на почтальона

Трое волгоградских подростков, среди которых было две девушки четырнадцати и шестнадцати лет, напали на почтальона с целью отобрать у нее сумку.

Шестнадцатилетняя нападавшая наносила женщине удары бейсбольной битой, четырнадцатилетняя - руками и ногами, пытаясь при этом вырвать сумку, а третий участник, шестнадцатилетний парень, наблюдал, чтобы поблизости не оказалось свидетелей. В случае появления прохожих он должен был предупредить сообщниц.

Однако почтальон оказала неожиданное сопротивление и подросткам пришлось прекратить нападение. В данный момент женщина находится в больнице, но врачи отмечают, что угрозы ее жизни нет. Нападавшие задержаны. Как стало известно, двое из троих подростков проходят по другому уголовному делу - угон автомобиля.

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