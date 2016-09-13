В Петербурге иномарку бизнесмена угнали вместе с ребенком

В Петербурге преступник угнал Toyota Land Cruizer 200 с 6-летним ребенком в салоне. Инцидент произошел накануне вечером на Пулковском шоссе на парковке ТРК "Лето". Малыша угонщик высадил, а сам устроил ДТП.

Бизнесмен на парковке усадил шестилетнего сына в детское кресло своей иномарки. Вдруг какой-то мужчина его оттолкнул, сел за руль и умчался прочь. Сына предпринимателя злоумышленник через несколько минут высадил у дома 25 по тому же шоссе. Далее преступник врезался в отбойник и бросил разбитую машину на КАД, где ее и обнаружили.

По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция объявила мероприятия по плану "Перехват".

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