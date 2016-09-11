В Москве неизвестные угнали автомобиль BMW X6

В Москве неизвестные злоумышленники угнали у 39-летнего горожанина автомобиль BMW X6 M. Мужчина заявил об угоне в полицию и оценил ущерб в три миллиона 800 тысяч рублей.

Инцидент произошел на Северо-Западе столицы в Хорошево-Мневниках. Машину угнали от одного из домов на проспекте Маршала Жукова.

По данным московского главка МВД России, BMW угнали в период с 11:00 2 сентября до 12:20 10 сентября. Москвич заявил в полицию о пропаже машины днем в минувшую субботу, 10 сентября.

Дорогой автомобиль не был застрахован.

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