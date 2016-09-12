Четверо студентов на “День первокурсника” изнасиловали несовершеннолетнюю в Красноярске

Четверо молодых людей в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет задержаны сотрудниками правоохранительных органов Красноярска по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

По версии следствия, компания из восьми человек, в числе которых были три девушки, собралась на съемной квартире для того, чтобы отметить “День первокурсника”. Находясь в нетрезвом состоянии, четверо из присутствующих изнасиловали шестнадцатилетнюю девушку. Пострадавшей удалось выбежать на балкон и позвать на помощь.

В данный момент сотрудники полиции задержали подозреваемых. Против них возбуждено уголовное дело.

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