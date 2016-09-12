В Новосибирске задержан автор порноролика со школьницей

Молодой человек, выложивший в сеть скандальную видеозапись, демонстрирующую секс со школьницей, задержан сотрудниками правоохранительных органов Новосибирска. Против него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в интернете появился видеоролик, на котором молодой человек занимается сексом с нетрезвой пятнадцатилетней девушкой, а третий участник вечеринки снимает происходящее на камеру. Сотрудники Следственного комитета начали проверку.

В данный момент возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям - принуждение несовершеннолетнего к совершению полового акта путем шантажа и нарушение неприкосновенности частной жизни. Как стало известно, подозреваемый принуждал девушку к сексу с ним, угрожая выложить видеозапись в сеть, и после отказа опубликовал ролик.

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