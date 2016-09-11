В Подмосковье нетрезвый мужчина расстрелял своего помощника, а потом сжег его тело

В подмосковной деревне Семеневское один из местных жителей, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, что-то не поделил с мужчиной, помогавшим ему по хозяйству.

Разозлившись, хозяин дома схватил ружье и выстрелил в помощника. В результате пятидесятилетний мужчина скончался от полученного ранения. Тогда нападавший, чтобы скрыть следы преступления, облил тело горючей жидкостью и поджег.

В данный момент 37-летний нападавший задержан по обвинению в убийстве, в данный момент решается вопрос о его аресте. Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего, обстоятельства преступления выясняются.

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