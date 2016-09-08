Опубликовано видео горящей инкассаторской машины после налета в Москве

В сети появилось видео пожара, начавшегося после нападения на машину инкассаторов на улице Вишневой на северо-западе Москвы. Преступники забрали сумку с деньгами и бросили в машину бутылку с зажигательной смесью.

Нападение совершили семь человек. В Москве объявлен план "Перехват" для задержания преступников. Информации о том, были ли злоумышленники вооружены и пострадал ли кто-нибудь, пока не поступало.

Читайте также:

Нападение на инкассаторов совершено в Москве .