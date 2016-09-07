Вопреки светящимся пальцам экс-губернатора Кировской области Никиты Белых во время его задержания с пачками меченых купюр, следователь в ходатайстве назвал неочевидным совершение им преступлений.

Ходатайство с такими словами зачитал сегодня адвокат Вадим Прохоров в Московском городском суде, где рассматривалась апелляционная жалоба на продление срока ареста бывшему губернатору. Во время заседания Никита Белых поклялся на Евангелии, что не собирается бежать от следствия, если его временно отпустят на свободу. А также сослался на проблемы со здоровьем из-за давления и сахарного диабета. Обвинение во взяточничестве он по-прежнему отрицает.

Тем не менее, суд постановил оставить прежнее решение в силе: экс-губернатор останется за решёткой до конца декабря. Следствие продолжается.

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