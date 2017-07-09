Опубликованы фотографии со съёмок нового фильма о Хане Соло

Интернет-издание TMZ опубликовало фотографии со съемочной площадки нового фильма из серии "Звездных войн", который будет посвящен истории молодого Хана Соло.

На этих фотографиях персонаж Вуди Харрельсона Бекетт запечатлен в компании с Ханом Соло в исполнении Олдена Эренрайка, и Чубакки. Судя по всему, они находятся на борту космического корабля. Также на снимках есть и девушка. не исключено, что это актриса Эмилия Кларк.

Планируется, что фильм о молодом Хане Соло выйдет на широкий экран в мае 2018 года.