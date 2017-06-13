Режиссер Алексей Учитель сообщил результаты экспертизы фильма «Матильда»

Кинорежиссер Алексей Учитель сообщил итоги экспертизы фильма «Матильда». Вокруг картины, которая еще только выйдет в широкий прокат, проходят серьезные споры. Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская уверена, что «Матильду» нельзя показывать, так как лента оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих.

По ее словам, ей присылают запросы избиратели. Поклонская по просьбе своих избирателей направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма «Матильда».

Режиссер кинокартины во вторник на пресс-конференции в ТАСС рассказал, что проведенная Санкт-Петербургским государственным университетом экспертиза не нашла в фильме элементов, оскорбляющих чьи- либо чувства.

«Здесь серьезнейшая экспертиза, труд на 40 страницах с исследованием каждого эпизода. Вывод в конце: на все девять вопросов, которые задавали прокуратура и Поклонская, ответ «нет». То есть нет оскорбления», — сказал Алексей Учитель на пресс-конференции.

Фильм одновременно выйдет в прокат в России и в Германии.

Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский ранее признался, что ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» и позицию депутата Госдумы России Натальи Поклонской ему сложно комментировать.