Режиссер Алексей Учитель сообщил результаты экспертизы фильма «Матильда»
13 июня 2017, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]
Кинорежиссер Алексей Учитель сообщил итоги экспертизы фильма «Матильда». Вокруг картины, которая еще только выйдет в широкий прокат, проходят серьезные споры. Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская уверена, что «Матильду» нельзя показывать, так как лента оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих.
По ее словам, ей присылают запросы избиратели. Поклонская по просьбе своих избирателей направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма «Матильда».
Режиссер кинокартины во вторник на пресс-конференции в ТАСС рассказал, что проведенная Санкт-Петербургским государственным университетом экспертиза не нашла в фильме элементов, оскорбляющих чьи- либо чувства.
«Здесь серьезнейшая экспертиза, труд на 40 страницах с исследованием каждого эпизода. Вывод в конце: на все девять вопросов, которые задавали прокуратура и Поклонская, ответ «нет». То есть нет оскорбления», — сказал Алексей Учитель на пресс-конференции.
Фильм одновременно выйдет в прокат в России и в Германии.
Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский ранее признался, что ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» и позицию депутата Госдумы России Натальи Поклонской ему сложно комментировать.