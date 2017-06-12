На пресс-конференции в рамках XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи продюсер Игорь Гудков сообщил, что один из основателей группы "Кино" Алексей Рыбин планирует снять фильм про Виктора Цоя.

По словам Гудкова, съемки фильма "Цой" стартуют 21 июня. Исполнители главных ролей пока не называются, передает ТАСС.

"Аргументы недели" писали ранее, что режиссер Кирилл Серебренников намерен снять картину о становлении рок-певца и музыканта Виктора Цоя, и не просто историю "про Цоя", а про то, каково было быть подростком в Ленинграде начала 1980-х годов. Ожидается, что в прокат картина выйдет в 2018 году.