В России снимут фильм про юность певца Виктора Цоя

Режиссер картины «Изображая жертву» и сериала «Дневник убийцы» Кирилл Серебренников намерен снять картину о становлении рок-певца и музыканта Виктора Цоя. Сценарий к новому фильму уже написан.

Худрук "Гоголь-центра" и кинорежиссер Кирилл Серебренников снимет не просто историю «про Цоя», а про то, каково было быть подростком в Ленинграде начала 1980-х годов, сообщает ТАСС.

сценария к фильму - Лилия и Михаил Идовы. Известно, что фильм начнет повествование с периода конца 1970-х, когда Цой записал свой первый Авторык фильму - Лилия и Михаил Идовы. Известно, чтоначнет повествование с периода конца 1970-х, когдазаписал свой первый альбом с песнями "Алюминиевые огурцы" и "Восьмиклассница".