Названы 10 величайших кинокартин всех времен
11 июня 2017, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]
Рейтинг величайших кинокартин всех времен составлен по версии кинолюбителей. Возглавил ТОП-10 знаменитый фильм «Крестный отец» (1972 год).
Ленту о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне сняли по мотивам романа Марио Пьюзо.
На втором месте - картина Джорджа Лукаса «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (1980 год).
На третьем месте — «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Среди 10 величайших фильмов названы: «Побег из Шоушенка», «Криминальное чтиво», «Славные парни», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Челюсти» и «Властелин колец: Братство кольца».
Опрос проводился среди 20 тысяч кинолюбителей, пишет Daily Mail.