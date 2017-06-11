Названы 10 величайших кинокартин всех времен

Рейтинг величайших кинокартин всех времен составлен по версии кинолюбителей. Возглавил ТОП-10 знаменитый фильм «Крестный отец» (1972 год).

Ленту о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне сняли по мотивам романа Марио Пьюзо.

На втором месте - картина Джорджа Лукаса «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (1980 год).

На третьем месте — «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Среди 10 величайших фильмов названы: «Побег из Шоушенка», «Криминальное чтиво», «Славные парни», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Челюсти» и «Властелин колец: Братство кольца».

Опрос проводился среди 20 тысяч кинолюбителей, пишет Daily Mail.