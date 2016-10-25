Арнольд Шварценеггер сыграет древнего китайца

Звезда Голливуда американский актер Арнольд Шварценеггер сыграет одну из ведущих ролей в китайской картине «Гость Саньсиндуя». Фильм рассказывает о древнейшей культуре позднего неолита в Китае.

«Железный Арни» также будет спонсировать упомянутый китайский проект в 3D-формате, передает «Росбалт». Основной инвестор проекта - компания Beijing Ajimo. В Инвестиционном холдинге планирую начать съемки в марте 2017 года, а в мировой прокат фильм выйдет в 2019 году. Бюджет картины - $200 млн.

В местечке Саньсиндуй (одна их провинций Китая) в 1929 году были обнаружены нефритовые изделия позднего неолита и раннего бронзового века. Ученые выяснили, что в ту пору на берегах Янцзы жили древние люди,- о культуре этих древних китайцев и расскажет фильм.

Сообщается, что носители этой культуры умели лить бронзу и строили системы водоснабжения и орошения. Археологи обнаружили в древнем городе богатое количество золотых и бронзовых масок, статуи людей в натуральную величину и человеческие бюсты гигантских размеров. Представители той цивилизации необъяснимо исчезли около 3000 лет назад.