В Петербурге впервые пройдет международный фестиваль анимации «Мультивидение»

Пока не имеющий аналогов, но отвечающий международному статусу, в Петербурге с 28 октября по 20 ноября пройдет фестиваль анимации «Мультивидение». Главной особенностью фестиваля станут ночные и тематические показы. В программе - ночь французской, голландской анимации, ночь влюблённых в мультфильмы, ночь юмора и анимации и не только.

Полная программа появится позже на сайтах Музея современного искусства «Эрарта» и кинотеатра «Родина». Отметим, что для эксклюзивного показа на фестивале подготавливается материал, который широкая публика не сможет увидеть больше нигде.

Фестиваль начнется с программы "Юмор в анимации. Бутик для овец" в кинотеатре "Родина". Для детей в "Эрарте" 29 декабря пройдет мастер-класс по анимации. Там же самым главным ценителям мультфильмов покажут фильм "Крохотная лисичка".

Организаторы фестиваля постарались удивить поклонников этого жанра. Петербуржцев ждут лучшие короткометражки в мультипликации, созданные в мире за последнее время, эксклюзивная психоделическая анимация, эротические мультфильмы, фильмы-призеры мировых фестивалей, сеанс современных сказок, а также ночь французской и голландской анимации. Завершит фестиваль сеанс "ТОП-10. Победители фестиваля "Мультивидение-2016".

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