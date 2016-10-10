Одна Надежда на селе

Русский север пленяет своей чистой первозданной красотой. Бывает, едешь по трассе, а по сторонам уходит вглубь хвойный лес и отвесные склоны, мелькают бескрайние озёра и полноводные порожистые реки. Кондопога – второй по численности город в Карелии, расположенный на берегу Кондопожской губы Онежского озера. Именно из этого отдалённого уголка русского края наша героиня – Надежда Варлевская, лауреат Национальной премии Добрых Дел "Сможем вместе!".

Напомним, в 2015 году Надежда полностью восстановила заброшенный дом культуры в своём родном селе Берёзовка. «Дом культуры, – говорит она, – стоял без окон без дверей». Вместо клумбы возле ДК – заросли крапивы и колючки.

Начала с малого – сначала собственными руками разбила клумбу у заброшенного здания вопреки недоумевающим возгласам соседей, посадила цветы. «Надь, тебе что, своей земли мало?» – с усмешкой обращались к ней прогуливавшиеся рядом женщины. А она не останавливалась, потому что ей всегда хотелось одного – «из посёлка сделать изюминку».









Вместе с неравнодушными односельчанами Надежда убрала мусор и бутылки, которые оставались после гулянок молодежных компаний. Позднее – уже с помощью спонсоров – ей удалось в буквальном смысле возродить здание из руин. Благодаря поддержке фонда Тимченко, рядом с центром сельских инициатив (бывшим ДК) установили уличные тренажёры. Потом появился и «детский уголок».

«Здание уже не стоит с пустыми глазницами, как это было раньше», – говорит Надежда. Жизнь в Берёзовке забила ключом. Забытые ранее народные гуляния и культурные мероприятия вновь стали неотъемлемой частью сельской жизни. Потихонечку начало меняться сознание людей. Местные жители наводят порядок в своих дворах: кто-то меняет забор, кто-то разбивает клумбы.

«Кивачские пожни» – простор для жизни

«Кивачские пожни» – проект Надежды Варлевской по благоустройству территории для сельского труда. Сейчас это полноценное крестьянско-фермерское хозяйство. Для жителей Берёзовки «Кивачские пожни» – говорящее название. Более 60 лет назад здесь находилась целина. Старожилы рассказывали Надежде, что такое название указывает на силу и плодородие почв. Действительно, качество земли здесь всегда было очень высокое. Варлевская с гордостью говорит о том, что трава, растущая на этих полях, высотой более полутора метров.









«Здешний простор завораживает! Я до сих пор не могу налюбоваться красотой наших полей, – вдохновлённо произносит Надежда. – Эту красоту хочется донести до людей».

«Наше крестьянско-фермерское хозяйство развивается с 2012 года. Сейчас у нас 10 коров и 7 телят, а также куры, поросята, перепела, кролики, лошади и страус», – рассказывает она. Хозяйство досталось женщине по наследству. Общая площадь земель во владении Варлевских составляет 17 га.

В 2014 году распахали одно из полей и посадили картофель, а на краю поля было решено вырастить сад из плодовых деревьев. За саженцами поехали в Павлово, откуда привезли порядка 60 деревьев яблони, груши, алычи и сливы. Благодаря стараниям Ивана Павлова, Сергея Варлевского, Михаила Мареничева и Альберта Никифорова, на полях появились домик и беседка. Начали обустраивать территорию вокруг дома: сделали мостики, клумбы, стоянку для автомобилей, проложили подъездную дорогу.

Суть проекта в том, чтобы приобщить молодёжь к фермерству, научить их любить землю и уважать чужой труд. Люди ездят смотреть, как идут дела у кондопожской труженицы. Всё как всегда: Варлевская рада гостям и охотно проводит небольшую экскурсию по своему «поместью». Надежда говорит, что к ней даже приезжают практиковаться будущие трактористы.

Задача не из лёгких

Проект «Кивачские пожни» уже вовсю работает. Увидеть, как развивается сельское хозяйство, приезжает в основном молодёжь из отдалённых населённых пунктов. Но Надежду разочаровывает тот факт, что подростки смотрят на крестьянский труд и на домашних животных как на некую экзотику. «Мне бы хотелось, чтобы молодые люди приобщались к труду и умели самостоятельно возделывать землю», – говорит Варлевская.









Сейчас она решила построить отдельный центр крестьянского труда, где все желающие смогут остановиться и обучаться азам фермерства. Надежда собирает средства на строительство здания с помощью народного финансирования. По ее словам, многие неравнодушные люди уже стали спонсорами, однако у них нет возможности вкладывать большую сумму на развитие чужой инициативы. «А мы очень ограничены во времени, – признаётся Варлевская. – Мы уже приобретаем необходимый инвентарь, а самого центра до сих пор нет».

«Буквально сегодня мы разровняли и подготовили площадку под фундамент. Неделя – и мы будем заливать этот фундамент», – объясняет предприимчивый фермер. Для планировки участка под строительство здания центра арендован трактор-экскаватор. Приступать к работам, по словам Варлевской, нужно уже сейчас. Три-четыре недели будет идти строительство. Зима в Карелии наступает рано. В ноябре холодает, начинаются заморозки, идёт снег. Погода, как говорят, «нелётная». Такие природные катаклизмы, которые в Карелии происходят часто, особенно препятствуют ведению строительных работ.

Передать опыт и навыки фермерства: миф или реальность?

Исторически в России был востребован и ценился крестьянский труд. Ведущее место в экономической жизни Карелии занимало сельское хозяйство. В ходе переписи 1897 г. чуть более 80% всех сельских жителей республики в качестве основного источника существования назвали аграрные занятия. В последние десятилетия ситуация изменилась, даже сельские жители перестали держать домашний скот. Молодежь постепенно теряет навыки ведения хозяйства и переезжает из деревень в крупные города. Сейчас на территории Кондопожского района функционирует не более десяти натуральных фермерских хозяйств.









Какое-то время считалось, что крестьянский труд уходит в прошлое, что в тренде – крупные компании и корпорации, являющиеся двигателем технологического прогресса. Однако сейчас в отдалённых уголках России появляются люди, готовые создавать крестьянские хозяйства или участвовать в их работе. Надежда Варлевская с большой радостью отзывается о тех, кто по собственному желанию приобщается к фермерскому труду. Сама Варлевская родилась и выросла в Ленинградской области, где и сформировался её «утончённый вкус» к сельской жизни.

«Я знаю, что после нашего общения две девушки полностью перепрофилировались, – рассказывает Надежда. – Одна работала в банке на руководящей должности. Верите или нет, она уволилась, завела скот и с головой нырнула в новую жизнь!». Усилия Надежды направлены на то, чтобы таких людей стало больше, а их начинания успешно воплощались, поднимали село с колен, развивали и укрепляли его.









ВЫ МОЖЕТЕ ПОДДЕРЖАТЬ НАДЕЖДУ НА BOOMSTARTER